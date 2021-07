Erice. Incendio nel demanio di San Matteo, paura a Pizzolungo e a Bonagia

Incendio nel demanio di San Matteo ad Erice, paura a Pizzolungo e a Bonagia

Momenti di panico per i residenti di Pizzolungo e Bonagia, dove le fiamme lambiscono le case, qualcuno ha evacuato le abitazioni.

Vigili del fuoco, Forestali e Protezione Civile, impegnati da oggi pomeriggio nello spegnimento delle fiamme, che alimentate dal forte vento di scirocco, si sono sviluppate su più fronti.

La SP 20 è stata chiusa al traffico per agevolare il transito ai mezzi di soccorso e a quelli impegnati nello spegnimento.

Anche bosco Scorace, a Buseto Palizzolo, è stato colpito da un vasto incendio, per domare le fiamme, è stato impegnato l’elicottero Falco 3.

