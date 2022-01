Erice. Fine dell’anno all’insegna della musica a “EricèNatale”

Fine dell’anno all’insegna della musica a “EricèNatale”

Il pomeriggio del 31 dicembre per le vie del borgo sono andati in scena gli Ottoni Animati. La banda guidata da Alberto Anguzza ha deliziato, con il suo sound travolgente, il pubblico di Erice. Nel pieno rispetto delle limitazioni anti-Covid è stato possibile ascoltare, a debita distanza ed evitando qualsiasi assembramento, la performance degli Ottoni Animati, che con la loro musica itinerante hanno allietato l’atmosfera di questo Capodanno diverso dal solito.

La piccola casetta, in pieno centro storico, il 6 gennaio ospiterà la Befana. I piccoli potranno farsi fotografare in compagnia della famosa vecchietta. La Dixieland City animerà in formula itinerante le vie del borgo in compagnia delle befane.

A EricèNatale continuano i Mercatini di Natale, l’itinerario dei presepi e le mostre fino al 6 gennaio.

Si raccomanda di evitare assembramenti. L’ingresso nei luoghi al chiuso è contingentato e consentito solo se muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio anche all’aperto, nel rispetto delle normative anti Covid19 vigenti.

I MERCATINI DI NATALE

a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Piazza della Loggia

fino al 6 gennaio

dalle ore 11.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE

a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Piazza della Loggia

fino al 6 gennaio

a partire dalle ore 16.00, esclusi i giorni 3, 4 e 5 gennaio.

La visita alla casa di Babbo Natale e al boschetto prevede il pagamento di 2 euro a persona (escluso bambini di età è inferiore a 10 anni). Eventuale foto con Babbo Natale, ha un costo extra di 3 euro; la foto verrà stampata direttamente sul posto e consegnata ai visitatori.

Non si effettuano prenotazioni.

DA VISITARE

I siti culturali della Fondazione EriceArte

POLO MUSEALE “A CORDICI”

ore 10.30-20.00

CASTELLO DI VENERE

ore 10.30-16.00

I siti culturali della Fondazione Ettore Majorana

ISTITUTO WIGNER-SAN FRANCESCO

ISTITUTO BLACKETT-SAN DOMENICO

ore 10.30-20.00

Ingresso con Erice Card (6 euro)

Gli eventi dell’Istituto Superiore “lgnazio e Vincenzo Florio”

CONVENTO SAN CARLO

con tour delle cucine in pietra dei lavatoi

ore 16.00-20.00

Mostra fotografica “Con2Osguardi” dedicata ai conventi di Erice e ai dolci della tradizione conventuale

ore 16.00- 20.00

MOSTRE

Polo Museale “A. Cordici”

I Presepi in Corallo di Platimiro Fiorenza

Ingresso 2 euro

Ventrone – La Vittoria della Pittura

ore 10.30-20.00

Ingresso con Erice Card (6 euro)

Istituto Wigner-San Francesco

Guttuso e Ventrone – La Vittoria della Pittura

Ingresso con Erice Card (6 euro)

I Troiani di Sicilia: la Terra e le città degli Elimi

ore 10.30-20.00

Ingresso con Erice Card (6 euro)

Chiesa di San Pietro

La Ceroplastica

fino al 6/01 ore 10.00-13.30 e 16.00-18.00

Ingresso gratuito

I Presepi dal Mondo

Via Roma 15-19

fino al 6/01 ore 10-13:30 e 16:00-18:00

RUDERI DEL MONASTERO DEL SS. SALVATORE

Suoni e colori di Natale in Monastero

a cura de “La montagna del Signore”

fino al 6/1 ore 16.30-19.00

Ingresso gratuito

LE CHIESE

Real Duomo e Torre di Re Federico, San Martino e San Giuliano

fino al 6/1 ore 10.00-17.30

Ingresso singolo sito € 2,50 – Biglietto passe-partout € 6,00

