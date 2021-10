Custonaci. Da domani previsti più giorni dedicati alla campagna vaccinale contro il Covid 19

Da domani previsti più giorni dedicati alla campagna vaccinale contro il Covid 19.

Il sindaco Giuseppe Morfino: “Ottimi risultati, ma è indispensabile raggiungere la soglia del 75 per cento dei vaccinati. All’appello mancano 221 cittadini da vaccinare”.

“Alla campagna vaccinale contro il Covid 19 ha aderito il 70 per cento della popolazione, ma occorre un ulteriore sforzo per raggiungere il target minimo del 75 per cento della popolazione over 12”.

A intervenire, ancora una volta, è il sindaco Giuseppe Morfino che, nelle scorse settimane, ha invitato, tra porta a porta, guardia medica e gazebo in piazza, i suoi concittadini a vaccinarsi per incrementare la percentuale, che era troppo bassa.

Adesso, a Custonaci saranno di più i giorni in cui i cittadini potranno vaccinarsi.

In particolare, oltre al martedì e al giovedì, la guardia medica sarà aperta alle vaccinazioni domani, il 3, il 9 e il 10 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“All’appello – dice il sindaco Morfino – mancano 221 cittadini da vaccinare per raggiungere la soglia del 75 per cento, ma auspichiamo che, grazie all’Asp di Trapani che ha incrementato i giorni dedicati alla vaccinazione, possa aderire un numero maggiore di cittadini, così da superare anche la soglia minima prevista”.

