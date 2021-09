Custonaci. Covid 19: Domenica mattina gazebo informativo/vaccinale in piazza. Il sindaco Morfino invita i cittadini

Covid 19: Domenica mattina gazebo informativo e vaccinale in piazza.

Il sindaco Giuseppe Morfino :”Invito i cittadini a cogliere questa ulteriore opportunità recandosi domenica mattina al gazebo”

Un gazebo nel cuore della città per promuovere a Custonaci la campagna vaccinale anti Covid 19. Dopo il porta a porta del sindaco Giuseppe Morfino per convincere i cittadini a vaccinarsi e le due giornate settimanali dedicate alle vaccinazioni, domenica prossima si terrà una mattinata dedicata al vaccino in piazza.

Dalle 9,30 alle 12,30 nella piazza di via Monsignor Rizzo, adiacente al Santuario della Chiesa di Maria Santissima di Custonaci, l’Asp di Trapani sarà presente con un gazebo informativo dove sarà possibile effettuare il vaccino.

A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Morfino, impegnato, in questi giorni, sul fronte vaccinazioni per incrementare la percentuale dei vaccinati nel territorio di Custonaci.

“Rispetto alle scorse settimane – dice il sindaco Morfino – la percentuale di cittadine e cittadini vaccinati è aumentata e questo ci fa ben sperare. Domenica la città avrà un’occasione in più che si aggiunge alle giornate di martedì e giovedì in cui, alla guardia medica, è possibile vaccinarsi. Invito i cittadini a cogliere questa ulteriore opportunità recandosi domenica mattina al gazebo e ringrazio l’Azienda sanitaria provinciale e i medici di famiglia per aver promosso un’iniziativa a tutela della salute della collettività”.

