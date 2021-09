Cresce la presenza turistica a Trapani.+373% di prenotazioni sul sito eDrems. Tumbarello (Uil): “L’incremento si traduca in occupazione stabile”

Cresce la presenza turistica a Trapani. +373% di prenotazioni sul sito di viaggi eDrems

Tumbarello (Uil): “L’incremento si traduca in occupazione stabile”

“Un risultato importante, che inorgoglisce, e che è frutto del lavoro fatto da più parti per promuovere le bellezze naturali, artistiche e architettoniche della provincia trapanese. L’augurio della Uil è che questo risultato possa tradursi in un incremento dell’occupazione stabile, non solo stagionale, importantissima per le tante persone in cerca di lavoro”.

Lo afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello, commentando i dati diffusi dal sito di viaggi eDreams sulle prenotazioni turistiche nel territorio trapanese.

“Quando istituzioni, imprenditoria, forze sociali lavorano verso un obiettivo comune, in questo caso quello della ripresa economica, i risultati non tardano ad arrivare – aggiunge infine Tumbarello -. L’auspicio del sindacato è che lo sforzo comune, adesso, possa andare nella direzione di una maggiore occupazione che possa ulteriormente risollevare le sorti di questa Terra”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...