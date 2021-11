Covid. In provincia di Trapani i positivi sono 828. A Campobello 55 casi.

Vediamo nel dettaglio la distribuzione nei vari comuni trapanesi:

Alcamo 106; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 37; Campobello di Mazara 55; Castellammare del Golfo 30; Castelvetrano 74; Custonaci 4; Erice 68; Favignana 1; Gibellina 2; Marsala 132; Mazara del Vallo 60; Paceco 19; Pantelleria 4; Partanna 29; Petrosino 3; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 10; Trapani 167; Valderice 23; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 828

Deceduti in totale: 429

Guariti totali: 20.014

Ricoverati in terapia intensiva: 2

Ricoverati in terapia semintensiva: 10

Ricoverati reparti ordinari: 14

Tamponi molecolari: 603

Tamponi ricerca antigene: 274

