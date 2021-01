[Covid 19] Mazara. Tornano gli screening gratuiti nel fine settimana

Covid, tornano gli screening gratuiti: sabato 30 e domenica 31 gennaio dalle ore 9 alle 18 all’Autoparco Comunale – Tamponi antigenici in modalità drive in per alunni dai 14 anni in su, docenti e personale delle scuole medie e superiori

REDAZIONE, 28 GEN – Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021, dalle ore 9 alle ore 18 presso l’Autoparco comunale di Mazara del Vallo di contrada Affacciata, verranno realizzati in modalità “drive in” screening gratuiti per ricerca Sars Cov-2 a mezzo di tamponi antigenici rapidi in favore degli alunni dai 14 anni in su delle scuole medie e superiori nonché del personale docente ed Ata.

Assessorato regionale alla Salute, Asp, con la collaborazione dei Comuni e delle associazioni di volontariato assicurano gli screening nell’Isola, in vista di una eventuale ripresa delle lezioni in presenza delle seconde e terze classi delle scuole medie inferiori nonché delle scuole superiori.

Come avvenuto in occasione delle precedenti giornate di screening, gli interessati dovranno recarsi presso l’Autoparco comunale, in auto, muniti di documento d’identità ed una penna per la compilazione dei moduli (per i minorenni il modulo dovrà essere sottoscritto da uno dei genitori).

Polizia Municipale e associazioni di volontariato saranno impegnati nella “due giorni” insieme al personale sanitario.