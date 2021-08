Continuano a salire i positivi al contagio da Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 1207, 148 in più rispetto a ieri, i contagiati attuali, secondo il bollettino dell’ASP.

Continua a crescere il numero dei pazienti in terapia ordinaria, ora sono 27 (+6 rispetto a ieri). Tra le città, è preoccupante il balzo in avanti di Castelvetrano che oggi conta 144 positivi, mentre ieri erano (84). La città con più contagi rimane Mazara del Vallo, con 303 positivi.

I guariti in provincia di Trapani sono 14218, con un aumento nelle ultime 24 ore di 24 nuovi guariti.

Vediamo il dettaglio, la distribuzione nei vari comuni trapanesi:

Alcamo 96; Buseto Palizzolo 27; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 90; Castellammare del Golfo 34; Castelvetrano 144; Custonaci 4; Erice 75; Favignana 18; Gibellina 1; Marsala 138; Mazara del Vallo 303; Paceco 6; Pantelleria 58; Partanna 16 ; Petrosino 19; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 36; San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 15; Trapani 101; Valderice 13; Vita 3.

Totale casi attuali positivi: 1207(+148)

Deceduti in totale 348 (+0)

Guariti in totale 14218 (+24)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1(-1)

Ricoverati nei reparti ordinari 27(+6)

Tamponi molecolari 448, Test antigene 598.

