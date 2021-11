COMUNI: CONSIGLIERI UDC DI CALATAFIMI SEGESTA RICEVUTI A PALAZZO DEI NORMANNI DAL CAPOGRUPPO ELEONORA LO CURTO, ATTENZIONE A PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’

“Si è tenuto oggi a Palazzo dei Normanni un incontro tra il capogruppo Udc Eleonora Lo Curto e i neo consiglieri comunali del partito eletti a Calatafimi Segesta nelle ultime consultazioni amministrative. Nella sede del parlamento regionale, i consiglieri Cristina Butera, Giulia Simone, Paolo Bonventre e Gianvito Lombardo hanno affrontato diversi temi legati a progetti in itinere e in fase già di realizzazione che riguardano Calatafimi Segesta. Alla riunione era presente anche l’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità ed all’Energia, Daniela Baglieri. “A Calatafimi Segesta – afferma Eleonora Lo Curto – siamo il primo partito. Grazie ai nostri consiglieri comunali svolgeremo un’azione attenta affinché i tanti progetti su cui abbiamo lavorato nel recente passato vengano pienamente realizzati e siano occasioni di sviluppo per il territorio. Penso ad esempio – continua Lo Curto – all’impianto di compostaggio, alle opere finanziate con il Fondo sviluppo e coesione ed a quelle che potranno contare sui fondi del il Pnrr”.

