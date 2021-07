CASTELVETRANO. CROCE ROSSA ITALIANA – AVVISO PUBBLICO per la concessione di buoni spesa a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID -19.

AVVISO PUBBLICO per la concessione di BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19.

IL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTELVETRANO

PREMESSO CHE la Croce Rossa Italiana al fine di attivare interventi a favore della collettività che sta vivendo una situazione di contingente indigenza economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del progetto nazionale “Il Tempo della Gentilezza”, intende erogare un intervento di sostegno tramite lo strumento dei Buoni Spesa forniti dalla Società Edenred;

VISTE le Linee guida operative nazionali della Croce Rossa Italiana per la concessione di Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a seguito dell’emergenza Covid-19;

VISTE le Linee guida sugli indicatori di diseguaglianza individuati al fine di consentire e supportare i Comitati territoriali nelle attività di distribuzione di beni a beneficio delle persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità;

RENDE NOTO

CHE dal 12/07/2021 e fino al 23/07/2021 i nuclei familiari e le persone colpite dalla situazione socioeconomica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in possesso dei requisiti di seguito elencati, possono inoltrare domanda per l’erogazione dei buoni spesa emergenza COVID-19 alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano, secondo il seguente calendario:

– lunedì 12 luglio, presso il Comune di Poggioreale dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

– martedì 13 luglio, presso il Comune di Salaparuta dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

– mercoledì 14 luglio, presso il Comune di Santa Ninfa dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

– giovedì e venerdì, 15 e 16 luglio, presso Comune di Partanna dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

– lunedì e martedì 19 e 20 luglio, presso Comune di Campobello di Mazara dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

– mercoledì, giovedì e venerdì 21, 22 e 23 luglio, presso la sede CRI di Castelvetrano dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

1. DESTINATARI

– I destinatari degli interventi sono le famiglie residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario

D/54, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale che

versano in stato di bisogno in quanto più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza

COVID-19;

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente

pena l’esclusione.

