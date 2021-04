CASTELVETRANO, LETTORATO A LA PORTA E AMMISSIONE ORDINE SACRO DI BARRESI



La comunità di Castelvetrano questo week-end vivrà oggi due momenti di festa per il conferimento del Ministero del Lettorato al seminarista Daniele La Porta e l’ammissione tra i candidati all’Ordine sacro del seminarista Erasmo Barresi. Oggi, alle ore 18, presso la parrocchia San Francesco di Paola in Castelvetrano, il Vescovo monsignor Domenico Mogavero conferirà il Ministero del Lettorato a Daniele La Porta. «Ricordo con quale gioia e commozione mi impegnai pubblicamente a portare a termine la mia preparazione umana e spirituale per divenire fedele ministro di Cristo e del suo Corpo che è la Chiesa – racconta Daniele La Porta – ho iniziato da quell’eccomi a rispondere a quell’Amore che mi ha cercato, trovato e continua ad attirarmi: Cristo Signore». Domani (domenica), invece, alle ore 18, presso la parrocchia “Maria SS. Annunziata” di Castelvetrano, il Vescovo ammetterà tra i candidati all’Ordine sacro il seminarista Erasmo Barresi. «Sin da bambino ho potuto coltivare la mia fede tramite la catechesi, i sacramenti e la messa domenicale, spiega Barresi. Da ragazzo ho continuato a pregare, a leggere la Scrittura, a documentarmi sulla fede cristiana e sulle questioni “filosofiche” che riguardavano Dio. Dopo la Cresima, le mie esperienze in parrocchia – il servizio nella liturgia, il gruppo dei giovani, la catechesi dei ragazzi – hanno rafforzato in me il desiderio di essere uno strumento dell’amore di Dio». Per Erasmo Barresi il cammino è iniziato in parrocchia: «Ho iniziato a frequentare il gruppo vocazionale della Diocesi e mi hanno aiutato l’esempio e la vicinanza di alcuni sacerdoti. Il nostro Vescovo ha affidato la formazione dei sacerdoti al Seminario di Palermo, dove vivo da tre anni».

Mi piace: Mi piace Caricamento...