Castelvetrano. Successo degli alunni dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo agli Esami per la certificazione Trinity di lingua inglese

Successo degli alunni dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo agli Esami di fine corso per la certificazione internazionale Trinity di lingua inglese

Il 20 dicembre 2021, presso il plesso il Laboratorio di Informatica del plesso E. Medi, si sono svolti gli esami Trinity Gese graded examinations in Spoken English -grade 2.

Dodici sono stati gli alunni esaminati in modalità online in videoconferenza, in alternativa al face to face, a causa della situazione di emergenza COVID19, in modo tale da simulare un’interazione naturale tra candidato e operatore e far acquisire ai discenti sicurezza in se stessi e accrescere la motivazione in un processo di continuo miglioramento delle proprie competenze linguistiche. Il colloquio d’esame ha avuto la durata di 6 minuti durante i quali allo studente è stato richiesto di saper interagire, anche facendo a sua volta domande all’operatore.

Tutti gli allievi hanno superato brillantemente l’esame; esito che li ha ripagati dei sacrifici fatti lo scorso anno scolastico quando frequentavano le classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto e grazie ad un progetto di Istituto, in modo del tutto gratuito, hanno seguito on line le lezioni guidate dalle docenti della Scuola Secondaria Prof. Giovanna Morreale e Prof. Patrizia Lombardo. Non è stato facile per loro, ma anche per le docenti, tenere viva l’attenzione attraverso lo schermo di un computer, ma l’esperienza si è comunque rivelata sempre più motivante e gratificante per alunni, docenti e genitori nella piena consapevolezza della grande importanza dell’apprendimento della lingua inglese in una società sempre più multiculturale che impone ai nostri giovani di affrontare sfide impegnative per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nel mese di Febbraio sarà la volta degli alunni delle attuali classi quinte della Scuola Primaria ( ex quarte classi dello scorso anno quando il progetto ha avuto avvio) sottoporsi alla prova di esame, che sicuramente supereranno con eccellenti risultati.

La sfida educativa del nuovo millennio, ovvero favorire l’apprendimento consapevole della lingua inglese, ormai lingua universale per eccellenza che agevola il percorso scolastico e lavorativo, a partire dalla Scuola Primaria, l’Istituto la ha accolta molti anni fa, quando è stata individuata quale centro di certificazione del Trinity College CEFR Common European Framework of Reference, quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Il Trinity College London è un ente certificatore britannico riconosciuto dal British Council, organo preposto all’accreditamento dei centri di certificazione linguistica a livello mondiale; risulta essere l’ente certificatore che ha svolto il maggior numero di esami nelle scuole statali italiane e per il riconoscimento dei crediti universitari in tutte le facoltà italiane e gli esami del Trinity College of London attestano il livello di competenza linguistica.

L’attenzione nei confronti delle lingue comunitarie è confermata dall’adesione dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo al Programma Internazionale ERASMUS+, ed attualmente l’Istituto è impegnato in 4 progetti su diverse tematiche: dalle buone prassi di didattica inclusiva, al coding e pensiero computazionale, alle nuove frontiere della comunicazione, all’ambiente e che interessano tutti gli ordini di scuola, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado, per un totale di circa 500 studenti.

Incrementare le competenze comunicative significa fornire agli studenti maggiori stimoli nelle aree riguardanti la funzione linguistica, la grammatica, la fonologia e il lessico ed aumentare il livello di autonomia espressiva e personale, che rappresenta una delle principali finalità dell’Istituto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...