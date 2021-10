Castelvetrano. Sabato 16 e domenica 17, il Gruppo FAI parteciperà alle “Giornate FAI di Autunno”

Uno degli eventi nazionali in cui il FAI, come da tradizione, aprirà al pubblico luoghi speciali solitamente chiusi, poco conosciuti o di particolare valore.

⛪ Il percorso comprende la visita-guidata della , della (la Sistina Siciliana), del (sede del Liceo Classico “G. Pantaleo”) e della .

⌚️ Le visite guidate avverranno dalle ore 9:30 alle 13:30, dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 9:30 alle 13:30.

A fare da , secondo la mission del FAI, che ha come uno dei suoi obiettivi quello di sensibilizzare i giovani alla valorizzazione e alla salvaguardia del nostro patrimonio storico-artistico, saranno un gruppo di del Liceo Classico Pantaleo, coordinati dalla Prof.ssa Daniela Giancontieri.

Le visite saranno accompagnate da all’interno delle due Chiese e da un intrattenimento per i che la il gruppo “ ” organizzerà all’interno del Chiostro del Liceo Classico.

⛔️ Per ottemperare alle misure di sicurezza che le vigenti norme ANTI-COVID prevedono, ci si avvarrà della collaborazione della Sezione di Castelvetrano della con cui il FAI nazionale ha siglato un protocollo di intesa.

❗ Per l’ingresso nei siti è d’obbligo la certificazione verde (GREEN PASS).

ℹ Per info e consultare il sito www.giornatefai.it digitando nella barra di ricerca ”CASTELVETRANO” o chiamando al 334.2882477

