Castelvetrano. L’Asp ha conferito due nuovi incarichi di Alta professionalità nell’ambito del dipartimento Oncologico

Reading Time: < 1 minute

INCARICHI AZIENDALI: l’Asp ha conferito due nuovi incarichi di Alta professionalità nell’ambito del dipartimento Oncologico.

Alla dott.ssa Angela Maria Accardo l’incarico di “Ambulatorio multidisciplinare per il trattamento, dei sintomi, prevenzione, cause del cancro al seno nei pazienti in trattamento adiuvante o metastatici” , e al dott.ssa Maria Grazia Angileri quello di “Ambulatorio multidisciplinare per le patologie esofago-gastrointestinali e pancreatico-biliari, specifico per il trattamento della sintomatologia correlata ai trattamenti chemioterapici”, entrambi da espletare nell’unità operativa di Oncologia medica del presidio ospedaliero di Castelvetrano, a decorrere dal 16 febbraio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...