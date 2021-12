Castelvetrano. Hub ex Mo.car aperto tutti i giorni dopo insistente richiesta del Sindaco Alfano

Hub ex Mo.car aperto tutti i giorni dopo insistente richiesta del Sindaco Alfano: “Cautela durante i festeggiamenti di Capodanno“

In accoglimento dell’insistente richiesta del Sindaco Enzo Alfano, l’Asp di Trapani ha disposto che a partire dal 2 gennaio, l’hub vaccinale dell’ex Mocar, sito nel territorio di Castelvetrano, sarà aperto tutti i giorni ed osserverà l’orario continuato dalle ore 8 alle 20.

L’hub è accessibile per la vaccinazione dai 12 anni in su. Per i bambini dai 6 agli 11 anni, il servizio sarà ancora garantito esclusivamente presso l’ospedale di Castelvetrano, martedì, giovedì, sabato e domenica pomeriggio dalle ore 16 alle 20.