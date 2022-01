Castelvetrano. Dopo tanti anni, il personale comunale farà formazione. Domani il primo seminario

Dopo tanti anni, il personale farà formazione. Domani il primo seminario.

Dopo tantissimi anni, torna la formazione per i dipendenti comunali di Castelvetrano, con il seminario formativo intitolato “Territorio, Cultura, Turismo: Il ruolo del dipendente pubblico per uno sviluppo sostenibile”, che si terrà domani martedì 25 gennaio alle ore 9.00, presso l’Auditorium “Ninni Fiore”(ex chiesa Sant’Agostino).

Il fabbisogno formativo dell’ente comune è proporzionale all’aggiornamento della normativa nazionale ed europea, e rappresenta un metro della capacità degli uffici per la soddisfazione delle esigenze del pubblico.

Per questo, il sindaco Alfano aveva discusso la pianificazione e la programmazione delle attività formative dei dipendenti sin da subito dopo l’insediamento con l’allora assessore al personale Manuela Cappadonna, a cui va ancora una volta un sentito ringraziamento per l’attività svolta, continuata sulla stessa scia dall’attuale assessore Filippo Foscari.

Al seminario prenderanno parte gli onorevoli dell’Ars, Stefano Pellegrino e Salvatore Siragusa, rispettivamente presidente e componente della Commissione Affari Istituzionali. Interverrà inoltre il sindaco di Sambuca dott. Leonardo Ciaccio, il cui comune è stato protagonista dell’iniziativa “case ad un euro”. A moderare i lavori, alla presenza del primo cittadino Enzo Alfano, sarà l’avv.Filippo Dolce, esperto di enti locali.

Obiettivo dell’evento formativo è quello di fornire al dipendente comunale le conoscenze per le politiche di sviluppo economico, in concomitanza con i concetti e gli strumenti per la “transizione ecologica”, l’”economia circolare”, e l’”identità territoriale”. Quest’ultima, rappresenta una importante leva per l’attrattività turistica: dalle bellezze storiche, ambientali, paesaggistiche, culturali.

