Castelvetrano. Alfano vs sen.(M5S) L. Russo: “Grazie per l’impegno per rifugio sanitario di un comune in dissesto”

Alfano vs sen.(M5S) Loredana Russo:” Grazie per l’impegno per il rifugio sanitario di un comune in dissesto”

L’assessore Mistretta: “Con i 500mila euro, saranno ristrutturati i locali interni ed esterni”

Consigliere Manuzza: “Realizzato punto del nostro programma elettorale”

“Governare questo comune è difficoltoso, perché se da un lato sentiamo nostri i bisogni della cittadinanza, dall’altro abbiamo le mani legate. E’ terribile, credetemi. – dichiara il sindaco Enzo Alfano – Essere ascoltati e sostenuti da un senatore della nostra repubblica è veramente importante. Per cui, mi sento di ringraziare personalmente e come sindaco di questa città la senatrice M5S Loredana Russo per averci fatto visita e per l’impegno profuso per la nostra comunità. Ancor di più, perché grazie ad esso, oggi esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto, che rappresenta uno dei punti del programma elettorale del M5S.”

Era un impegno che aveva assunto da tempo con il sindaco e con la comunità castelvetranese, quello della senatrice M5S Loredana Russo, che ha colto l’occasione di una visita ufficiale per confrontarsi e ascoltare l’amministrazione locale. Ad accoglierla, presso il rifugio sanitario, il sindaco Enzo Alfano, l’assessore Mistretta, il capogruppo Antonino Manuzza, i consiglieri Anna Corleto e Aldo Tripoli e l’organizer del Meetup Luca D’Agostino. Presenti anche i volontari delle associazioni ENPA, presieduta da Elena Martorana e OIPA guidata da Anna Calderone.

La senatrice del Movimento 5 Stelle Loredana Russo ha visitato il rifugio sanitario di Castelvetrano, in via Errante Vecchia, in quanto prima firmataria dell’emendamento presentato nell’ambito della scorsa legge di bilancio, per cui il rifugio è destinatario di un finanziamento di 500mila euro. Un emendamento che si rivolge ai comuni in dissesto finanziario, con misure relative al randagismo.

“Saranno ristrutturati i locali esistenti non utilizzati e sistemati gli ambulatori per la sterilizzazione, la sala d’attesa, gli ambulatori visite ed altre esigenze disposte dal decreto del presidente della regione del 7 gennaio del 2007. – afferma l’assessore al ramo, ing. Mistretta – Verranno riqualificati gli spazi esterni, e migliorate le aree dedicate ai cani”.

Tra gli argomenti affrontati, quelli relativi a tutte le opere considerate strategiche per il rilancio della città. In particolare, il sindaco Alfano ha posto l’accento sulle necessità e le difficoltà di un comune in dissesto, troppo spesso inascoltato come Castelvetrano.

Esprime compiacimento anche il capogruppo del gruppo consiliare M5S Antonino Manuzza, che così commenta: “Oggi, con un pizzico di orgoglio, ho avuto l’onore ed il piacere di ringraziare personalmente ed a nome del mio Gruppo Consiliare la Senatrice Loredana Russo. Nel nostro programma elettorale, era scritto che avremmo dato attenzione anche agli amici a quattro zampe. L’odierna visita della nostra Senatrice è la tangibile testimonianza che il Movimento 5 Stelle si conferma sensibile alle tematiche sulla tutela degli animali. Un Finanziamento di 500 mila euro per Castelvetrano è la riprova che stiamo parlando di fatti concreti e non di parole.”

