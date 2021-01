Campobello. Lavori di innovazione tecnologica dell’ex cine – teatro Olimpia,  per una spesa programmata di 164mila euro

MICCICHÈ (LEGA GIOVANI): “DALL’ASSESSORE SAMONÀ FATTI E VICINANZA AL NOSTRO TERRITORIO.”

Con la firma degli impegni di spesa per circa 21 milioni di euro, sono partiti i finanziamenti per l’ammodernamento e il recupero di alcune importanti strutture teatrali della Sicilia.

Si tratta di un centinaio di interventi che riguardano teatri di tutte e nove le province siciliane. In particolare saranno realizzati interventi in 16 teatri della provincia di Agrigento, 4 nel territorio di Caltanissetta, 6 nell’area di Enna, 17 in provincia di Palermo, 12 a Trapani, 16 in provincia di Catania, 18 a Messina, 7 a Siracusa e 2 nella provincia di Ragusa.

“Il finanziamento di opere su un numero così significativo di teatri in tutta la Regione rilancia la centralità stessa del teatro come cuore pulsante di una comunità – sottolinea Alberto Samonà, assessore regionale della Lega, ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana – è per questo che interventi importanti quale quello che questo Governo regionale sta portando avanti attraverso misure di finanziamento destinate alla riqualificazione di cinema e teatri, non incidono solo sul miglioramento delle strutture, ma rappresentano un’azione concreta per la salvaguardia del patrimonio regionale e la crescita culturale dei territori.”

“In un momento così difficile per l’intero comparto teatrale e culturale, in cui lavorano anche molti giovani – conclude Giuseppe Miccichè coordinatore di Lega Giovani per la Sicilia occidentale – auspichiamo che presto anche il cine-teatro Olimpia vedrà realizzati alcuni lavori di ristrutturazione ed innovazione tecnologica, per una spesa programmata di 164mila euro, su una richiesta di finanziamento già presentata dal comune di Campobello di Mazara. Esprimiamo un grande ringraziamento all’assessore Alberto Samonà che continua a dimostrare con i fatti la propria vicinanza ed interesse verso il nostro territorio. Per noi ragazzi di Lega Giovani la cultura rappresenta concretamente una possibilità di sviluppo non solo per Campobello, che ospita nel proprio territorio il sito archeologico di “Cave di Causa”, ma per tutta la Sicilia e per tutti quei giovani che credono nelle potenzialità del nostro territorio.”

[fonte: comunicato]

