Campobello: Il Partito Democratico torna ad accendere i riflettori sulla SP 51 Tre Fontane – Torretta Granitola

Reading Time: 3 minutes

riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del circolo del PD di Campobello di Mazara

Il Circolo del Partito Democratico torna ad accendere i riflettori sulla SP 51 Tre Fontane – Torretta Granitola, anche in seguito alle segnalazioni ricevute dai cittadini.

Di seguito il testo della comunicazione di segnalazione di pericolo inviata alla Provincia, Ente proprietario della strada.

^^^^^^^

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL LIBERO CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Servizio Tecnico Viabilità – Controllo Vigilanza – Manutenzione Ordinaria

OGGETTO: Nota di segnalazione di pericolo sulla percorribilità del tratto di collegamento da Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola SP 51.

Il sottoscritto, nella qualità di segretario del locale circolo del partito Democratico, anche a seguito delle segnalazioni pervenuteci da cittadini di Campobello di Mazara (TP), denuncio la presenza di una strada gravemente dissestata, reiterando ancora volta una medesima segnalazione di pericolo stradale riguardo la strada provinciale SP 51 tratto da Campobello di Mazara dir. Tre Fontane e dir. Torretta Granitola per i sottoelencati motivi:

Ancorchè tale tratto stradale, soprattutto nella stagione estiva, risulta essere ad alta percorrenza e che, negli anni passati, si siano registrati numerosissimi incidenti stradali, anche con il decesso delle persone coinvolte, la suddetta strada risulta priva di segnaletica orizzontale e la palificazione esistente, non funzionante, è limitata a tratti posti in prossimità dell’ingresso delle frazioni e allo svincolo direzione Torretta Granitola;

L’assenza di illuminazione provoca una grave pericolosità e rischio incidenti soprattutto nelle ore notturne a causa della scarsa visibilità, resa ancor più pericolosa dall’assenza della segnaletica orizzontale che delimita e segnala le carreggiate e la presenza di incroci lungo la strada anch’ essi totalmente al buio.

In particolare nel tratto di strada in prossimità del bivio Kartibubbo il fondo stradale è reso sdrucciolevole dalla presenza di pietrisco, ciglio stradale dissestato in assenza di banchine laterali;

Tale situazione mette in grave pericolo la circolazione, soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre che ovviamente l’incolumità di automobilisti e pedoni che di lì transitano.

Rilevato che anche il Comune di Campobello di Mazara (TP) ha già più volte segnalato a Codesta Provincia la necessità di provvedere alla manutenzione e arredo di segnaletica ed illuminazione per tale tratto, si invitano i destinatari, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità, a porre in essere ogni provvedimento volto a ripristinare la sicurezza stradale, ricordando che, in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di detta insidia, invierà denuncia alla Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l’esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell’ente proprietario e l’eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti.

Si chiede di dare sollecito riscontro alla presente istanza ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 328 del C.P.

^^^^^^^

S icurezza stradale, viabilità, igiene pubblica, sono solo alcune delle problematiche rimarcate dai cittadini che meritano attenzione e risposte e per questo ci faremo carico delle tante questioni nelle competenti commissioni consiliari.

CIRCOLO PD CAMPOBELLO DI MAZARA

Mi piace: Mi piace Caricamento...