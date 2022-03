Reading Time: < 1 minute

Si è conclusa stamattina con il trasporto dalla Sezione Combattenti e Reduci di Campobello di Mazara (TP) presso l’Associazione Carabinieri in Congedo Sezione di Castelvetrano (TP), la raccolta di pacchi contenenti viveri e medicinali in favore del Popolo Ucraino. Si ringraziano tutte le Associazioni e liberi Cittadini che con senso di solidarietà hanno contribuito alla eccellente riuscita dell’Operazione di raccolta per il Popolo Ucraino.

