Campobello di Mazara scende in piazza per la pace.

Reading Time: < 1 minute

Domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 17.30, in piazza Addolorata, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione patrocinerà un flash mob promosso dalle locali associazioni Fidapa, Gandhi e Cif, rappresentate rispettivamente dalle presidenti Caterina Giorgi, Giusy Gandolfo e Patrizia Accardo.

Il sindaco Giuseppe Castiglione e il vicesindaco Antonella Moceri invitano i giovani, le associazioni e la società civile a partecipare alla manifestazione “per dire No alla Guerra in Ucraina” e per riaffermare i fondamentali valori della pace e della libertà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...