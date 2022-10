Campobello di Mazara oltre all’Unipegaso e alla Mercatorum nasce l’Universita’ Telematica San Raffaele.

Reading Time: < 1 minute

L’Universita’ Telematica San Raffaele oltre ad essere presente a Roma, Milano e Catania ha sede anche a Campobello di Mazara ha dichiarato Francesco Messina – ringrazio il rettore e il presidente Pasquantonio per avermi dato l’onere e l’onore di rappresentare l’Università Telematica San Raffaele in Provincia di Trapani. Le tre facoltà (di Agraria corso di Scienze della Nutrizione Umana, di Scienze Motorie corso di Scienze delle Attività Motorie e Sportive e di Architettura e Design Industriale corso di Moda e Design Industriale) girano intorno a un unicum, rappresentato dall’individuo. L’accesso all’istruzione è un diritto fondamentale a tutti i livelli – ha continuato – nella parashà è scritto: “E se un tuo fratello diventa povero e perde la capacità di sostenere se stesso nella comunità dovrai aiutarlo a sopravvivere, sia egli proselita o nato israelita. Non prendere da lui interesse e aumento, abbi timore di Dio e fa sì che tuo fratello viva con te”. La Torà proibisce di prestare a interesse a un altro israelita. Il povero ha priorità rispetto al ricco e ciò vale anche nell’istruzione. Agilità e accesso al sapere anche in tempo di crisi, questa è una delle finalità dell’Università Telematica San Raffaele, che intende porsi come punto di riferimento del rapporto formazione, lavoro, sistema sociale, livellando la discrasia tra povertà e ricchezza nella divulgazione della conoscenza e nell’accesso ai percorsi formativi».

Mi piace: Mi piace Caricamento...