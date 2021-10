Campobello di Mazara, avviata installazione alloggi per migranti lavoratori stagionali.

L’area dell’ex oleificio “Fontane d’oro” è stata già dotata di luce acqua e servizi igienici.

Al via i lavori per l’istallazione dei moduli abitativi forniti dall’UNHCR per ospitare i migranti lavoratori stagionali a Campobello di Mazara.

Oggi alla Prefettura di Trapani si è svolta una nuova riunione sul tema alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti dell’ASP, della Croce Rossa, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, dei sindaci di Campobello e di Castelvetrano.

L’ASP di Trapani assicurerà la possibilità di vaccinare contro il Covid i migranti che lo dovessero chiedere, utilizzando i vaccini monodose, e tutte le altre prestazioni sanitarie eventualmente necessarie. L’area dell’ex oleificio “Fontane d’oro” è stata già dotata di luce, acqua e servizi igienici.

L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, garantirà, invece, numerosi altri servizi nell’ambito della gestione del campo attrezzato.

In queste ore, inoltre, sono in corso ulteriori sopralluoghi per verificare la concreta fattibilità delle soluzioni definite e garantire la migliore accoglienza dei lavoratori stagionali già occupati nella raccolta delle olive.

Dalla Prefettura fanno sapere che continua, nel frattempo, l’elaborazione e la definizione dei progetti curati dai Comuni interessati per gli insediamenti definitivi per l’accoglienza dei migranti, finanziati dal Ministero dell’Interno.

Progetto predisposto ed approvato già prima che si verificasse l’incendio di Castelvetrano, costato la vita ad un migrante di 36 anni che dovrebbe determinare il definitivo superamento delle problematiche riguardanti l’ex cementificio “Selinunte” di Castelvetrano.

