CALATAFIMI: ENCOMIO AI CARABINIERI E ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Questa mattina, il Commissario Straordinario del Comune di Calatafimi Segesta, Dott. Francesco Fragale, ha consegnato al personale della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale, un encomio solenne.

Il riconoscimento è stato decretato quale forma di ringraziamento dell’amministrazione comunale per l’impegno profuso dai due Reparti nell’attività di controllo del rispetto della normativa di contenimento del Covid-19, in particolare durante la fase del c.d. “primo lockdown”, iniziata a marzo dell’anno scorso.

L’azione svolta dai Carabinieri e dalla Polizia Locale è stata principalmente indirizzata a sollecitare, con equilibrio e sensibilità, la responsabile adesione della popolazione al rispetto delle misure di prevenzione della diffusione della pandemia, anche attraverso l’esercizio di un’assidua attività di informazione. L’intento era quello di essere al fianco dei cittadini nel delicato momento storico per superare le iniziali difficoltà legate alla pandemia.

Alla cerimonia di consegna, oltre al Commissario Straordinario, ha partecipato il personale insignito del riconoscimento, rappresentati dai rispettivi Comandanti: il Maresciallo Capo Guglielmo CRESCENDO della Stazione Carabinieri e il Commissario Capo Pietroantonio BEVILACQUA della Polizia Locale.

