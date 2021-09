BOOM DI PRESENZE TURISTICHE A TRAPANI QUEST’ANNO: +373%.

“Un dato entusiasmante che pone la provincia di Trapani come una delle mete più ambite e richieste. Ho letto con attenzione le statistiche di eDreams, uno dei maggiori portali al mondo sul turismo, e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti grazie anche al nostro progetto di destinazione turistica West of Sicily”. A dirlo è la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia d’Alì.

Per il noto portale web Trapani, infatti, segna il 373% di incremento per la stagione estiva risultando la migliore in Italia seguita da Roma +223%, Bari +255%, Napoli +274% e Milano +214%.

“Questi risultati così importanti sono il frutto anche di una strategia di promozione e comunicazione programmata e capillare, un lavoro di squadra che ha coinvolto i sindaci, che ringrazio, che hanno sottoscritto l’accordo e finanziato la campagna di marketing: loro sono stati il cuore pulsante della nostra iniziativa.

Dopo l’esperienza della candidatura di Trapani Capitale della Cultura 2021, che ha visto tutto il territorio partecipe e non solo la città, dobbiamo far tesoro di una strategia comune con diverse Amministrazioni che hanno compreso l’importanza della comunicazione integrata. Il territorio trapanese è una destinazione riconosciuta, una meta richiesta: sia in ambito nazionale, sia in quello internazionale” conclude la presidente Rosalia d’Alì.

