Badia Grande ha festeggiato il battesimo di Bryan e Bryson, i gemelli nigeriani nati nel Centro di Accoglienza di Custonaci

Hanno ricevuto il sacramento del Santo Battesimo Bryan e Bryson, i gemelli nati lo scorso 30 marzo da una coppia nigeriana ospite del Centro di Accoglienza per famiglie immigrate di Custonaci, sede operativa del Progetto SAI Marsala. Al termine della funzione religiosa la Cooperativa Sociale Badia Grande ha offerto un banchetto per festeggiare l’evento. I bimbi sono stati battezzati sabato sera nel bellissimo Santuario di Maria Santissima di Custonaci nel corso della Santa Messa officiata dai sacerdoti don Antonino Marrone e Filippo Indovino. Presenti alla funzione religiosa Miracle e Oghogho (genitori dei gemelli), i due fratellini Olivia (circa 2 anni) e Majesti (circa 3 anni), i coniugi Bica e Castiglione nelle vesti di padrini e madrine dei battezzati, amici della coppia nigeriana, gli operatori del Centro di Accoglienza in cui la famigliola vive da due anni e la comunità cristiana del luogo. Particolarmente emozionante è stato il rito del battesimo, proprio nel momento in cui i bambini, subito dopo essere stati bagnati con l’acqua della fonte battesimale, sono stati alzati in aria e rivolti verso l’altare da Don Antonino che evocava le frasi rituali: “Bryan è diventato figlio di Dio”… “Bryson è diventato figlio di Dio”. Quindi gli scroscianti applausi dei partecipanti alla Santa Messa delle ore 18:30 di sabato scorso.

Al termine della funzione religiosa e delle tradizionali foto ricordo, Miracle e Oghogho con i loro figli, con le madrine ed i padrini di Bryan e Bryson, ed i loro amici si sono recati nei giardini pubblici di Custonaci, particolarmente belli per la veduta panoramica che si estende dalle cave del pregiato marmo del luogo a Erice e a Monte Cofano, per un servizio fotografico. Come tradizione vuole la serata si è conclusa sulla terrazza di una pizzeria del posto con un banchetto offerto da Badia Grande a cui ha partecipato tra gli altri il presidente Antonio Manca della Cooperativa Sociale e la sua famiglia, a testimonianza del forte legame che lo lega alla comunità di immigrati.

Lo scorso 30 maggio la Cooperativa Badia Grande aveva festeggiato simbolicamente l’arrivo di Bryan e Bryson con una cerimonia presso il Centro Diurno di Custonaci allestito con palloncini, decorazioni, tavolo con il buffet, confetti, bomboniere, regali, nonchè spumante e torta di benvenuto personalizzata per i piccoli Bryan e Bryson. La festa è stata preceduta dalla benedizione impartita da Don Vito Castronovo, anziano prete della Città, e la piantumazione di due alberi di ulivo a cui sono stati dati i nomi dei gemelli nelle aiuole davanti al Centro di Accoglienza in cui vivono. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Morfino, gli assessori Vanessa Campo (Servizi Sociali) e Annalisa Reina (Pubblica Istruzione), il maresciallo Angelo Vito (comandante della locale stazione dei Carabinieri), Greta Margagliotti (Referente del Centro di Accoglienza per famiglie di Custonaci), Lucrezia Vinci (Psicologa), Maria Simonte (Operatore sociale), Katia Avena (operatore) e Toni Foderá (operatore), nonchè altri ospiti del Centro di Accoglienza.

