Avis Provinciale Trapani: Cordoglio x la scomparsa del prof. Vincenzo Gentile

Il mondo avisino trapanese oggi è in lutto per la scomparsa dell’amico avisino prof. Vincenzo Gentile; storico presidente dell’Avis comunale di Campobello di Mazara nonché dirigente avisino di particolare spessore umano che ha fatto della solidarietà avisina il suo credo. Apprezzato e stimato in tutta Avis Sicilia ha ricoperto anche la carica di Presidente Regionale. A titolo personale e a nome di tutta l’Avis provinciale di Trapani si esprime cordoglio e vicinanza ai familiari. Le esequie saranno celebrate domani 13 Agosto ore 16.00 nella chiesa San Giovanni di Campobello di Mazara.

Francesco Licata

Presidente Avis Provinciale Trapani

