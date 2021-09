Pubblichiamo qui di seguito la nota di auguri per l’inizio dell’Anno Scolastico del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, Tiziana Catenazzo.

Carissimi,

desidero porgervi miei migliori auguri per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Invio un cordiale saluto ai dirigenti, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole tutte, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e a tutti i soggetti, Enti e Istituzioni, che operano per il miglioramento del sistema scolastico della provincia di Trapani.

Voglio ringraziare di cuore il personale scolastico tutto per l’impegno, la vicinanza e lo spirito costruttivo con cui ha saputo affrontare la delicata fase logistica che ha preceduto l’avvio di questo nuovo anno scolastico.

La scuola trapanese è fatta di persone competenti, appassionate e capaci di comunicare un forte senso di appartenenza alla comunità, che hanno consentito, con un poderoso sforzo organizzativo, di giungere in tempo ad offrire, con orgoglio, un ambiente stimolante, accattivante e conforme alla cornice di sicurezza imposta dall’emergenza sanitaria.

Ho la certezza, perciò, di poter contare sull’opera di tutti per garantire ai nostri alunni un percorso di crescita sereno, inclusivo, ricco di opportunità e capace di accompagnare e stimolare ogni loro talento.

Alle famiglie rivolgo l’augurio di iniziare con uno stato d’animo sereno questo nuovo anno scolastico e l’invito a partecipare, nel rispetto dei ruoli e delle componenti, alla crescita educativa e formativa dei figli e a collaborare con la scuola, in un anno tanto particolare, al rispetto delle regole di convivenza imposte dall’emergenza che tutti conosciamo, al fine di tutelare la salute di tutti, piccoli e grandi.

Agli alunni e studenti di ogni età, infine, il mio caloroso benvenuto all’inizio di questo nuovo anno scolastico e il mio semplice augurio di cuore: che il tempo della vostra vita occupato dalla scuola sia un tempo bello, cioè fruttuoso, rispettoso delle regole e ricco di relazioni appaganti.

Così come più volte ha affermato il nostro ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, la scuola è il battito della comunità, è il futuro del Paese.

Noi abbiamo il compito, l’onore e la responsabilità di metterci al servizio della scuola, insieme riusciremo ad andare oltre l’emergenza, con fiducia ed energia oltre l’isolamento e le difficoltà.

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti noi!

Tiziana Catenazzo

