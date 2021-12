Asp Trapani: vaccini, stop open day. Da venerdì 31 dicembre 2021 solo con prenotazione

Al fine di evitare assembramenti, eliminare i tempi di attesa e velocizzare le operazioni di somministrazione del vaccino, si comunica a tutti gli utenti che a partire da domani, venerdì 31 dicembre 2021, il vaccino sarà somministrato esclusivamente su prenotazione.

E’ possibile prenotare sulla piattaforma regionale SiciliaCoronavirus,it.

L’Asp fa presente agli utenti la necessità di scaricare la modulistica per la vaccinazione direttamente dall’home page del sito aziendale: www.asptrapani.it alla sezione “Emergenza Covid (Info e Modulistica)”, e di recarsi nei punti vaccinali con la documentazione già compilata.

Vaccinazioni Covid:

– Modulistica vaccino Covid dose booster (terza dose)

– Modulistica vaccino Covid minori 5-11 anni

– Modulistica vaccino Covid minori 12-17 anni

– Modulistica vaccino Covid primo ciclo (prima e seconda dose)

Accesso libero solo per soggetti fragili (invalidi civili/estremamente vulnerabili/disabili gravi), e per over 80.

Si ricorda, infine, che è possibile contattare il NUMERO VERDE 800-402346 per info su modalità e servizi COVID 19.

Si può accedere al servizio di call center tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.30.

Di seguito l’elenco dei Punti Vaccinali sul territorio – vaccinazioni adulti:

Trapani – Hub Cipponeri – c.da Cipponeri, via Trapani – da lunedì a domenica ore 8/20

Punto Vaccinale San Michele –via Cosenza,88 – Erice – da lun. a dom. ore 8/20

Buseto Palizzolo – via San Vito – martedì, giovedì, domenica 8/20

Favignana – ex Tonnara Florio – da lunedì a sabato ore 9/13 (fino al 9 gennaio 2022)

Pantelleria – P.O. Nagar – lunedì, mercoledì, venerdì ore 9/13 – giovedì 15/19

Marsala – Campus Biomedico, C.da Cardilla,1 – da lunedì a domenica ore 8/20

Mazara del Vallo –P.O. Abele Ajello- da lunedì a domenica 8/20

Petrosino – via Cafiso (Guardia medica) – lunedì, mercoledì, venerdì ore 14/20

Salemi – P.O.Vittorio Emanuele III – da lunedì a domenica ore 8/20

Castelvetrano – P.O. Vittorio Emanuele II – martedì, giovedì 14/20

Hub Castelvetrano ex Mocar c.da Magaggiari – da lunedì a domenica ore 8/20

Hub Partanna, via Michelangelo Buonarroti– da lunedì a domenica ore 8/20

Alcamo – Hub Pala d’Angelo –via Montinaro – da lunedì a domenica ore 8/20

Punti Vaccinali – vaccinazioni pediatriche

Trapani – Hub Cipponeri – c.da Cipponeri, via Trapani – da lunedì a domenica ore 14/20

Favignana – ex Tonnara Florio – mercoledì e sabato 13/17

Pantelleria – P.O. Nagar – giovedì 15/17

Marsala – Campus Biomedico, C.da Cardilla,1 – martedì 8/14; giovedì, sabato, domenica ore 14/20

Mazara del Vallo –P.O. Abele Ajello- da lunedì, mercoledì, venerdì 14/20; sabato 8/14

Castelvetrano – P.O. Vittorio Emanuele II – martedì, giovedì, sabato, domenica ore 14/20

Alcamo – Hub Pala d’Angelo –via Montinaro – martedì, giovedì, sabato ore 14/20; venerdì ore 8/14

