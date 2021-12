Asp Trapani, Screening del colon-retto: inoltrati più di 5mila inviti alla popolazione

Sono più di 5mila le lettere inviate dall’Asp di Trapani per invitare agli assistiti di età compresa tra i 50 e i 69 anni allo screening del colon retto.

Al fine di garantire una copertura capillare sul territorio è stata avviata una collaborazione con le farmacie della provincia: i cittadini che ricevono la lettera d’invito da parte dell’Asp possono recarsi in farmacia e ritirare il kit per il test del sangue occulto delle feci; successivamente, dovranno riconsegnare il campione raccolto nella tessa farmacia. Chi non avesse ricevuto l’invito può recarsi direttamente in farmacia: dopo una verifica dei necessari requisiti, la farmacia potrà generare un invito e consegnare il kit al cittadino.

Il test è gratuito, semplice ed estremamente utile, poiché consente l’immediata individuazione della patologia o di eventuali sintomi gravi. Anche gli eventuali accertamenti di approfondimento sono gratuiti e seguono una corsia privilegiata.

Per conoscere le farmacie che aderiscono al programma e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://screeningoncologici.asptrapani.it oppure telefonare ai seguenti recapiti: Numero Verde gratuito: 800 15 22 33; lun – ven, 9.30/12.30; SMS o Whatsapp: 338 6314817; mail: screening@asptrapani.it

