Asp Trapani. Nella Settimana dell’Allattamento Materno: counseling e vaccinazione Covid per donne in gravidanza

Asp Trapani, nella Settimana dell’Allattamento Materno prevista giornata di counseling e vaccinazione Sars Cov2 per donne in gravidanza

Dal 1 al 7 ottobre 2020 si celebra la Settimana dell’Allattamento Materno finalizzata alla protezione, alla promozione ed al sostegno dell’allattamento.

Con l’obiettivo di informare sulla correlazione tra gravidanza, allattamento e vaccino anti covid, la direzione dell’Asp di Trapani ha previsto due giornate interamente dedicate a mamme e future mamme della provincia.

In particolare, venerdì 1 ottobre 2021 nell’Hub vaccinale di Cipponeri, Laura Giambanco e Simona La Placa, responsabili rispettivamente dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia e della Struttura Complessa di Neonatologia con Utin del P.O. Sant’Antonio Abate di Trapani, dalle 10 alle 17 saranno a disposizione per chiarire dubbi e perplessità sul vaccino anti-COVID in gravidanza e allattamento. Inoltre, in considerazione delle evidenze sulla sicurezza della vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, l’Asp di Trapani contestualmente, dalle 10 alle 17 estende l’offerta vaccinale a tutte le donne nel secondo e terzo trimestre che desiderano sottoporsi alla vaccinazione.

All’interno della struttura è prevista una corsia preferenziale per le donne in gravidanza, e locali dedicati anche per l’accoglienza dei neonati. E’ possibile prenotare la fascia oraria scrivendo al seguente indirizzo mail: vaccinatimamma@gmail.com.

Martedì 5 Ottobre un team multidisciplinare di ginecologi, neonatologi, ostetriche e infermieri pediatrici sarà a disposizione delle donne in gravidanza e di neo-mamme per prove teorico-pratiche di allattamento, “Allattiamo insieme”. L’incontro si svolgerà alla Cittadella della Salute (Palazzo Quercia), dalle 10 alle 12. Per le prenotazioni:.s.antonio.ostetricia@gmail.com.

In questo particolare momento di pandemia, risulta determinante la vaccinazione anti covid delle mamme e delle gestanti per la propria salute e per quella dei loro neonati: l’incontro con il ginecologo e il neonatologo ha un ruolo chiave per rassicurare le donne alla luce delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni del Ministero della Salute.

