Asp Trapani, gruppo di lavoro per realizzazione nuovo presidio ospedaliero Alcamo

Nel rispetto del cronooprogramma stabilito si è svolto stamattina un incontro sullo stato d’avanzamento della procedura per la realizzazione del nuovo Presidio sanitario polivalente di Alcamo che rientra nell’ambito del piano poliennale di interventi di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico con un finanziamento previsto di 21 milioni di euro.

In particolare, l’Asp di Trapani ha completato la procedura per l’aggiudicazione delle attività progettuali che sono state aggiudicate ad un Raggruppamento temporaneo di imprese la cui capogruppo è la società ATIproject srl di Pisa con un ribasso del 46,25 % rispetto all’importo a base d’asta di 1milione740mila euro. La progettazione procederà in tre fasi fino ad arrivare, entro il 2022, alla progettazione esecutiva che sarà sottoposta a validazione finale, quindi all’appalto dei lavori.

Il nuovo Presidio polivalente si svilupperà su 12mila mq circa e sarà dotato delle seguenti discipline: Chirurgia generale; Medicina generale; Ortopedia e Traumatologia; Cardiologia; Psichiatria; Urologia; Lungodegenti; Radiologia; Laboratorio di analisi; Pronto soccorso; Farmacia ospedaliera; Complesso operatorio con 2 sale operatorie. Inoltre una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A) per anziani dotata di 20 posti letto, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Decreto Presidenziale 25/10/1999, e di approvazione di standard strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili.

All’incontro hanno partecipato il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, il responsabile dell’Unità operativa complessa Gestione Tecnica, Francesco Costa, il responsabile dell’Unità operativa semplice Internazionalizzazione e Ricerca sanitaria, Giuseppe Adragna, i sindaci di Alcamo, Domenico Surdi, di Calatafimi-Segesta, Francesco Groppuso, e il responsabile dell’ufficio di Gabinetto dell’Assessorato regionale alla Salute, Gaspare Noto.

