Asp Trapani: domani, domenica 18 aprile, apre centro vaccinale a Buseto Palizzolo dalle 8 alle 20

Si rafforza la Rete vaccinale trapanese con l’apertura del nuovo Centro di Buseto Palizzolo.

Tutti i cittadini aventi diritto al vaccino, domani, domenica 18 aprile 2021, potranno presentarsi al Centro vaccinale presso il Centro Diurno in via San Vito (ex via Bonfiglio), dalle 8 alle 20.

La giornata prevede la somministrazione del vaccino per i soggetti in target Pfizer con prenotazione o direttamente convocati dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione aziendale, e per i soggetti in target Vaxzevria (AstraZeneza), anche senza prenotazione.

L’apertura del Centro vaccinale di Buseto Palizzolo, dotato di 3 poltrone da somministrazione, rientra fra le iniziative messe in campo dall’Asp di Trapani per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti Covid sul territorio, con la possibilità di servire l’intero bacino delle Valli Ericine con particolare riferimento a San Vito lo Capo, Custonaci e la frazione di Balata di Baita del Comune di Castellammare del Golfo.

