Asp Trapani, dal 15 ottobre disponibili tamponi rapidi per abitanti delle Isole Egadi privi di Green pass

La direzione aziendale dell’Asp di Trapani ha attivato un servizio di screening con tamponi antigenici rapidi anti Covid-19 per gli utenti delle Isole Egadi non in possesso di Green pass, attivo a partire da domani, venerdì 15 ottobre 2021.

L’iniziativa, adottata dall’Asp in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali relative alle misure di contenimento del Covid-19 e all’obbligo di esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro, è finalizzata in particolare a garantire ai lavoratori di Favignana, Levanzo e Marettimo non vaccinati, la possibilità di ottenere il Green pass attraverso l’effettuazione del tampone rapido valido 48 ore.

I tamponi verranno eseguiti dai medici di medicina generale nei propri studi, e dai medici di Guardia medica nelle sedi di continuità assistenziale (Guardia medica), in servizio sui territori isolani, dalle 8 alle 20.

Il costo del tampone è di 15 euro, da corrispondere prima di accedere alla prestazione con bollettino di c/c postale N. 90138231 intestato: Asp n. 9 via Mazzini 1 – 91100 Trapani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...