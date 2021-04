Asp Trapani, al via lavori Poliambulatorio SASN di Trapani per assistenza sanitaria ai naviganti

Al via i lavori di adeguamento dei locali destinati al Poliambulatorio per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN). Lo comunica la direzione dell’Asp di Trapani a seguito di un incontro con i vertici e il direttore regionale USMAF-SASN Sicilia del Ministero della Salute, Claudio Pulvirenti,

I locali si trovano nello stesso immobile in cui vi sono gli Uffici d’Igiene e Sanità pubblica, in via Saraceni n.2, concessi dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani al Ministero della Salute, Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, Direzione USMAF – SASN Sicilia, in comodato d’uso gratuito per dieci anni.

Si tratta di interventi di adeguamento in materia di edilizia e urbanistica, prestazione energetica, prevenzione agli incendi, sicurezza degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche che saranno ultimati entro il prossimo mese di settembre.

Pertanto, dal prossimo mese di settembre anche a Trapani potranno riprendere le attività dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, come anche auspicato dal sindaco della città, Giacomo Tranchida e dalle organizzazioni sindacali di settore.