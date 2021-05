ALCAMO. VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19: 5 PERSONE SANZIONATE

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nei comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo, hanno riscontrato diverse violazioni della normativa di contenimento della pandemia da Covid-19.

Più nel dettaglio, nella tarda serata di ieri, i militari operanti si sono recati presso una abitazione di residenza in Castellammare del Golfo per verificare la segnalazione di una probabile festa casalinga in atto, pervenuta tramite la locale Centrale Operativa. Giunti sul posto, i Carabinieri non hanno avuto difficoltà ad individuare la casa oggetto di segnalazione a causa dell’alto volume della musica: all’interno, hanno riscontrato la presenza di 4 persone, non conviventi, che si erano riunite per fare il karaoke purtroppo, senza indossare le previste mascherine. La festa è stata subito interrotta e i presenti sono stati raggiunti da sanzioni amministrative di 400,00 euro ciascuno.

Nel proseguo del servizio di pattuglia, i Carabinieri hanno sanzionato per lo stesso importo anche un 17enne che si trovava fuori casa oltre l’orario consentito delle 22:00, senza un giustificato motivo.