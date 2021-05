45^ Assemblea Avis Provinciale Trapani

Campobello di Mazara, 15/05/2021. Si chiude il sipario sulla 45^ Assemblea ordinaria dei soci dell’Avis provinciale Trapani. Nella splendida location del Cine Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” a Campobello di Mazara, nel pieno rispetto della normativa anticovid, dopo il saluto del presidente Avis comunale di Campobello Nino Accardo, e il benvenuto del sindaco Giuseppe Castiglione, l’esecutivo dell’associazione ha sottoposto a valutazione, alla platea assembleare, la relazione attività del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. Relazione con tanti spunti di riflessione quella prospettata dal Presidente uscente Francesco Licata supportata dall’intervento in video conferenza del presidente Avis Sicilia Salvatore Mandara’ che si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto in qs quadriennio. E i risultati parlano da sé, incremento di circa 1000 donazioni di sangue ed emo componenti e incremento di circa 700 soci donatori, per un totale di 14000 sacche sangue ed emo componenti e circa 8000 soci donatori. Ma oltre i numeri delle donazioni, c’è da sottolineare le innumerevoli iniziative a tutela della salute pubblica e dell’autosufficienza ematica. Una associazione che dimostra nei fatti di essere punto di riferimento fermo nella comunità della provincia di Trapani. Dopo l’approvazione unanime degli adempimenti statutari, essendo l’assemblea anche elettiva, si è proceduto all’elezione dei componenti del nuovo consiglio direttivo e dei candidati agli organi superiori della rete associativa AVIS. Di particolare si sottolinea la candidatura unitaria all’unanimità del dott. Vito Puccio al consiglio Avis Nazionale. Appuntamento per Sabato 22 Maggio pomeriggio, per la prima seduta del neo consiglio direttivo dell’Avis provinciale Trapani per l’elezione del presidente per il quadriennio 2021-2024, anche se, come dichiarato apertamente da molti presidenti e delegati Avis comunali nei loro interventi, si chiede la ricandidatura di Francesco Licata.

DESIGNATI CANDIDATI DELEGATI ASSEMBLEA AVIS Nazionale Errore. Il collegamento non è valido.

AVIS COMUNALI COGNOME E NOME NOTE Campobello di Mazara Stallone Baldassare Castelvetrano Stuppia Salvatore Marsala Licata Bernardo Santa Ninfa Bivona Giuseppe Valderice Todaro Giuseppe Donato Antonio

ELETTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI AVIS Provinciale Trapani

AVIS COMUNALI COGNOME E NOME NOTE Campobello di Mazara Pisciotta Andrea* DOTT. COMMERCIALISTA ESTERNO Cangemi Francesca Maria “ ESTERNO Nuccio Franco Ragioniere / Revisore

*Pisciotta Andrea è designato candidato anche nei collegi revisori conti di Avis Sicilia e Avis Nazionale

DESIGNATI CANDIDATI CONSIGLIO AVIS SICILIA

AVIS COMUNALI COGNOME E NOME NOTE Campobello di Mazara Licata Francesco Puccio Vito Castelvetrano Stuppia Salvatore Salemi Agueci Stefano Giuseppe

ELETTI CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS PROVINCIALE TRAPANI

AVIS COMUNALI COGNOME E NOME NOTE Calatafimi – Segesta 1.Todaro Giuseppe Campobello di Mazara 2.Licata Francesco 3.Lentini Giovanni Manuel Castelvetrano 4.Stuppia Salvatore 5.Zinnanti Pasquale Gibellina 6.Bonino Antonino Marsala 7.Arrusicato Silvio 8.Petitto Salvatore Mazara del Vallo 9.Corrao Salvatore 10.Romano Giovanni Paceco 11.Palermo Salvatore Partanna 12.Mangialomini Antonino 13.Spina Saverio Petrosino 14.Lamia Nicolò Salaparuta 15.Bonanno Salvatore Salemi 16.Agueci Stefano Giuseppe 17.Perricone Pasquale Santa Ninfa 18.Palmeri Danilo 19.Maggio Salvatore Trapani 20.Guarnotta Maurizio 21.Zaccarini Giancarlo Valderice 22.Cipolla Biagio 23.Donato Antonio

DESIGNATO CANDIDATO AL CONSIGLIO AVIS NAZIONALE

AVIS COMUNALI COGNOME E NOME NOTE Campobello di Mazara Puccio Vito

ELETTI DELEGATI ASSEMBLEA AVIS SICILIA Errore. Il collegamento non è valido.

AVIS COMUNALI COGNOME E NOME NOTE Calatafimi – Segesta 1. Marco Salvatore Campobello di Mazara 2. Di Natale Salvatore 3. Daidone Gaspare Castelvetrano 4. Vetrano Vincenzo A. Gibellina 5. Bonanno Luigi Marsala 6. Arrusicato Silvio 7. Petitto Salvatore Mazara del Vallo 8. Bianco Giuseppe 9. Certa Salvatore Paceco 10. Palermo Salvatore Portatore di resti Partanna 11. Mangialomini Antonino Salaparuta 12. Bonanno Salvatore Salemi 13. Agueci Stefano Giuseppe Santa Ninfa 14. Bivona Giuseppe Trapani 15. Guarnotta Maurizio Valderice 16. Scalia Antonina 17. Cipolla Biagio