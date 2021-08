Positivi al contagio da Covid, in rialzo in tutti i comuni della provincia di Trapani

Secondo l’ultimo bollettino dell’Asp, cresce a 1059 il numero dei positivi in tutta la provincia di Trapani. Di questi ci sono 23 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva. Cresce, e parecchio, il contagio a Mazara del Vallo che giunge a 276 positivi. A Marsala sono 131. I guariti salgono a 14194 (+47).

Vediamo il dettaglio, la distribuzione per comuni:

Alcamo 91; Buseto Palizzolo 19; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 82; Castellammare del Golfo 32; Castelvetrano 84; Custonaci 4; Erice 71; Favignana 18; Gibellina 1; Marsala 131; Mazara del Vallo 276; Paceco 8; Pantelleria 55; Partanna 14; Petrosino 16; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 28; San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 15; Trapani 88; Valderice 12; Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 1059 (+123)

Deceduti in totale 348

Guariti in totale 14194 (+47)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 21 (+7)

Tamponi molecolari 711; Test antigene 423

