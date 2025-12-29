Campobello News

Da stasera Pio e Amedeo al Cine Teatro Olimpia: doppio appuntamento tra risate e riflessione

Dic 29, 2025

Pio e Amedeo al Cine Teatro Olimpia: stasera, lunedì 29 dicembre, doppio appuntamento tra risate e riflessione

Campobello di Mazara si prepara a vivere una serata all’insegna della grande comicità italiana. Stasera, lunedì 29 dicembre, il Cine Teatro Olimpia ospita Pio e Amedeo con un doppio spettacolo, in programma alle ore 20.00 e alle ore 22.00.

Il celebre duo comico, amatissimo dal pubblico, porta in sala una commedia irriverente e attuale, capace di far ridere ma anche di stimolare una riflessione sui rapporti umani e sulle contraddizioni della società contemporanea. Pio e Amedeo interpretano due amici profondamente diversi tra loro che, tra equivoci, provocazioni e situazioni esilaranti, si ritrovano coinvolti in un’avventura che mette alla prova la loro amicizia e il loro modo di vedere la vita.

L’evento conferma il Cine Teatro Olimpia come punto di riferimento culturale e di intrattenimento per il territorio. La struttura è dotata di tecnologia audio-video di ultima generazione ed è completamente riscaldata, garantendo al pubblico un’esperienza confortevole e coinvolgente.

I biglietti sono disponibili anche online su ticketzeta.com. Per informazioni è possibile contattare il 327 8468409.

Una serata di spettacolo e divertimento che promette risate assicurate e un’ottima occasione per vivere il cinema in sala, nel cuore di Campobello di Mazara.

