Teatro, Franceschini: cordoglio per la scomparsa di Sciaccaluga

“Marco Sciaccaluga è stato un protagonista della scena teatrale italiana, un artista di talento che con costanza, dedizione e disciplina ha lavorato fino all’ultimo per fare al meglio il teatro in una istituzione pubblica come lo Stabile di Genova. Se ne è andato senza poter rivedere i teatri riaperti al pubblico, un dolore per tutto il mondo dello spettacolo”.

Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel giorno in cui si tiene la camera ardente di Marco Sciaccaluga, scomparso mercoledì scorso a Genova.

Fonte foto internet : https://www.genova24.it/2021/03/marco-sciaccaluga-una-vita-per-il-teatro-per-genova-si-chiude-unepoca-252591/

