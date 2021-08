Santa Severa: ieri sera si è tenuto il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Nell’incantevole cornice del castello di Santa Severa, si è tenuto il Concerto di mezza estate della Fanfara della Polizia di Stato

Ieri sera 18 agosto, nell´incantevole cornice del castello di Santa Severa, si è tenuto il tradizionale concerto di mezza estate della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Secondino De Palma. L´evento, aperto a tutta la cittadinanza, era tra quelli previsti all´interno della ricca programmazione che per tutta la stagione ha animato e continua ad animare le serate del Comune di Santa Marinella.

Presentatrice d´eccezione la giornalista Maria Antonietta Spadorcia: a lei il compito di introdurre i 50 musicisti-poliziotti che hanno eseguito un repertorio ricco e variegato.

Da “Gonna fly now” di Bill Conti alla “Vita è bella” di Nicola Piovani, al medley “Abba Gold” del gruppo musicale Abba. Non potevano mancare un omaggio al Maestro Ennio Morricone ed il tributo a Franco Battiato e Raffaella Carrà recentemente scomparsi.

Tanta musica e non solo. Sulle note di “We are the champions” sono stati ricordati i momenti più emozionanti delle vittorie sportive dei campioni delle Fiamme Oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra questi Massimo Stano medaglia d´oro nella marcia e Maria Centracchio bronzo nel Judo, che sono stati ospiti della manifestazione ed hanno raccontato la loro straordinaria impresa sportiva.

Una serata che ha visto sul palco due eccellenze della Polizia di Stato: da una parte la Fanfara, con i musicisti, dall´altra le Fiamme Oro, con gli atleti. Entrambe condividono lo stesso denominatore: promuovere e diffondere i valori di legalità, sicurezza, rispetto e giustizia attraverso la musica e lo sport.

Era presenta al concerto il Presidente della Pro Loco di Santa Severa Paolo Gentilini.

A conclusione dell´evento è stato eseguito l´Inno Nazionale.

