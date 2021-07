San Giuliano Milanese ( MI). Mostra collettiva e libro in omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri, partecipe l’artista salernitana Anna De Rosa

Mostra collettiva e libro in omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri in ricorrenza a 700 anni dalla sua morte ,partecipe l’artista salernitana Anna De Rosa.

Anche l’artista ecosostenibile salernitana Anna De Rosa ha partecipato al rilevante Evento D’arte raccontato da 333 opere di Artisti contemporanei Dedicate al Sommo Poeta Dante, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, in mostra dal 10 luglio 2021 nel complesso monumentale di Rocca Brivio Sforza , nel territorio comunale di San Giuliano Milanese. ( MI)

Evento trasmesso in onda sulle piu’ importanti Reti nazionali Mediaset : CANALE 5 , STUDIO APERTO , RETE 4 e altre .

La mostra itinerante si trasferirà in altre magnifiche location italiane.

La Divina Commedia è un viaggio raccontato nell’ anno del Giubileo, un viaggio oggi che va nella contemporaneità e coesistenza di un anno particolare enunciato dai 333 artisti tra i quali Anna De Rosa , (33 cantiche e 3 canti) selezionati e valutati dallo Storico e Critico d’Arte prof. Giorgio Gregorio Grasso, ideatore, artefice e curatore di Mostre internazionali di grande successo e notorietà nel mondo dell’Arte.

Gli artisti contemporanei che hanno partecipato ,hanno saputo illustrare attraverso tecniche, colore, materia e creatività, sia con la pittura e con altre espressioni artistiche, questa biblica opera, una della più importanti testimonianze della civiltà medioevale, tanto da essere nota e studiata in tutto il mondo.

Le opere sono raccolte insieme ai relativi versi che rappresentano e pubblicate in un volume d’arte di prestigio e poi distribuito nelle varie Mostre che si terranno in alcune importanti Città Italiane : La DIVINA COMMEDIA illustrata da artisti contemporanei.

“vidi una porta, e tre gradi di sotto per gire ad essa, di color diversi, 78 e un portier ch’ancor non facea motto.”

“vidi una porta, e al di sotto di essa tre gradini (gradi) per accedervi (per gire ad essa), di diverso colore, e un custode (portier) che ancora non parlava (non facea motto).”

PURGATORIO CANTO IX versetto 75/78

Dice Anna de Rosa : IL MIO ANGELO PORTINAIO è giovane , bello , biondo , proprio perché è portinaio ha un giubbotto blu per proteggersi dalle correnti , di DANTE c’è il classico profilo.

