Salerno. Dal 16 al 26 ottobre 2021, nella storica location del Museo Diocesano “San Matteo”

Dal 16 al 26 ottobre 2021, nella storica location del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno, ritornano gli eventi targati Art Experience, con la seconda parte di “Primavera Artistica 2021”, un evento che porta artisti nazionali e internazionali nella nostra città.

Anna De Rosa e Angelo Lazzano, sono i curatori dell’evento.

L’evento, si articola in tre momenti, complementari, essenzialmente un’occasione significativa di interscambio, di tradizione, di fede, di cultura , di storia ,di Arte.

La seconda edizione di EXPO STREET POP ART EDUCATION (l’arte vista con gli occhi dei bambini) dedicata, ancora una volta, agli allievi di IV e V della Scuola Primaria che, in un percorso visivo di forte impatto scenografico, vede l’esposizione, nel Quadriportico del Museo, di 64 opere cm 50×50, che andranno, poi, al costituendo Museo Civico di Perito, suggestivo borgo dell’entroterra cilentano, a cui sono state donate.

Tutte le tele esposte, una varietà di tecniche e scelte artistiche, daranno l’opportunità di parlare di arte, alle classi degli istituti invitati .

Queste opere comporranno un grande polittico, già occasione di performance durante eventi precedenti dell’associazione curati da Anna De Rosa e Angelo Lazzano.

L’arte sarà esposta all’ altezza visiva dei bambini, posizionate su cavalletti arcobaleno, simbolo di integrazione e multiculturalismo, i ragazzi stessi saranno i critici dei lavori che a loro piaceranno di più.

L ‘associazione Art Experience, ha già stipulato un accordo di partenariato con l’I.C. Medaglie d’oro” di Salerno e l’I.C. di Gioi Cilento, per riproporsi col supporto diretto di docenti e strumenti multimediali, come percorso di formazione artistica anche nelle aule scolastiche. Si tratta di uno stimolante momento progettuale già sperimentato con successo che si riallaccia alla prima edizione, realizzata nel 2019, con la partecipazione degli alunni dei circoli didattici di Salerno.

La prima parte dell’evento PRIMAVERA ARTISTICA 2021 inaugurata l’11 giugno presso la Stazione Marittima e poi il 9 luglio presso il Molo Masuccio Salernitano con le PANCHINE d’ARTISTA , si terrà dal 16 al 26 ottobre 2021 nel luogo più rappresentativo della cultura e tradizione di Salerno: il Museo Diocesano “San Matteo”.

Le 64 opere didattiche saranno affiancate da 10 Panchine dArtista, posizionate sempre nel Quadriportico del Museo.

Infine, Mexico&Mare, il terzo momento, vede le opere di otto soci messicani, insieme a quelle provenienti da Brasile, Spagna, Portogallo, Perù, oltre che dall’Italia, esposte nelle due bellissime sale di santa Caterina e del Vescovo, grazie anche all’attenzione ed al sostegno di don Luigi Aversa, direttore del Museo Diocesano.

La collettiva, intende omaggiare il mare, elemento fondamentale nella nostra vita,

uno degli obiettivi di Art Experience è, infatti, la riscoperta della territorialità.

Le tre sezioni sono parti complementari di un progetto più ampio, pronto a coinvolgere anche gli adulti che potranno visitare le sei sale del Museo Diocesano ed ammirare gli splendidi pezzi in mostra e che vede sia uno spazio/tempo dedicato alla didattica sia momenti che uniscono cultura e relax grazie agli intrattenimenti che arricchiranno le varie giornate:

-l’Evento coreografico del M° Antonio Romano con la partecipazione degli allievi del Centro Studi Danza di Anna Iorio e Valeria Milingi,

-le “Canzoni d’aMARE, bel concerto di canzoni dedicate al mare del trio diretto dal M° Dino Di Leo.

E altre sorprese!

Questo anno il progetto ha richiesto un coordinamento con uno staff con ruoli di cura per i vari settori, solo interfacciandosi e cooperando si ha la garanzia del successo comune.

Il coordinamento del progetto è articolato nel seguente modo:

Allestimento espositivo delle opere pittoriche a cura di Anna de Rosa (Artista ecosostenibile e addetta alla comunicazione) e Angelo Lazzano (artista e presidente dell’associazione).

Critica d’Arte -Maria Pina Cirillo

OSPITI :

rappresentanti istituzionali di Perito (vedi locandina)

-Maestro di danza e coreografo Antonio Romano.

Allievi CENTRO STUDI DANZA Anna Iorio e Valeria Milingi.

-Maestro di musica Dino Di Leo , Massimo Sammartino ,Aurora Convertini.

REFERENTI DIDATTICA

Edo Collage

Sara Magliacano

Sara Lisanti

Giovanna Rispoli

Annalisa Fontanella

Maria Irene Vairo

Raffaela Zambrano

Clelia Piantieri

Rosalia Loia.

