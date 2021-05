Olimpiadi nazionali di Filosofia: premiati i 6 vincitori

Per la prima volta sul podio uno studente di un Istituto tecnico

Quest’anno sono stati 10.000 i partecipanti totali

Si è tenuta questa mattina, online, la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori della XXVIII edizione delle Olimpiadi nazionali di Filosofia. Sono stati 85 i finalisti che si sono contesi la vittoria: 47 studentesse e 38 studenti. In 6 hanno conquistato il podio. Con una novità: fra i vincitori della sezione dedicata ai saggi in lingua straniera c’è uno studente di un Istituto tecnico. Un segnale importante che fa emergere l’interesse dei ragazzi per questa materia.

Quest’anno circa 10.000 studentesse e studenti hanno partecipato alla prima fase delle Olimpiadi, in rappresentanza di 316 istituti italiani e di 6 scuole italiane all’estero. Nella fase regionale sono stati ammessi in 994 (611 le ragazze e 383 i ragazzi). Tutte le sfide si sono svolte su piattaforme online, una scelta fatta per consentire di non perdere questo appuntamento, nonostante l’emergenza sanitaria.

Ogni anno possono partecipare alla competizione studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado, anche delle scuole italiane all’estero. Le Olimpiadi di Filosofia sono promosse dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. La competizione si avvale della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, degli Uffici Scolastici Regionali, della Società Filosofica Italiana e ha il supporto del Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino.

Per la gara nazionale, ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto di sostenere un’unica prova consistente nell’elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B).

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un seminario dal titolo “Filosofia per tutti”.

I nomi degli studenti premiati:

SEZIONE A – SAGGIO IN LINGUA ITALIANA

– Gioele Marangotto – Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, Piazza Armerina (EN)

– Lorenzo Michelangeli – Liceo Classico Statale “Cesare Beccaria”, Milano

– Enrico Clerico – Liceo Musicale “Cavour”, Torino

SEZIONE B – SAGGIO IN LINGUA STRANIERA

– Giovanni D’Antonio – Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli”, Somma Vesuviana (NA)

– Gökçe Arslan – Liceo Italiano I.M.I., Istanbul (Turchia)

– Aron Fiore – Istituto Tecnico D’Istruzione Superiore “Pininfarina”, Moncalieri (TO)