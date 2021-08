Brescia. Prosegue la rassegna estiva “Costellazioni”, Venerdì, andrà in scena lo spettacolo “Vita nuova”

INIZIATIVE ESTIVE 2021

COSTELLAZIONI – VITA NUOVA

Prosegue la rassegna estiva “Costellazioni”, ideata e realizzata da artiste e artisti bresciani e patrocinata dal Comune di Brescia.

Venerdì 27 agosto alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, la compagnia Centopercento Teatro metterà in scena lo spettacolo “Vita nuova”, rivisitazione dell’omonima opera di Dante. Ispirandosi a questa l’esibizione giocherà sull’incontro tra la dimensione poetica e quella prosaica, alternando momenti dominati dalla musicalità della poesia e dall’elevazione spirituale a spaccati di vita concreta e quotidiana. Questa dualità sarà tradotta teatralmente grazie alla compresenza in scena di un’artista aerea e di un attore che daranno vita a momenti di acrobatica aerea e ad atti più puramente teatrali.

L’evento sarà presentato nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Ingresso 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita mandando una e-mail all’indirizzo segreteria@residenzaidra.it o recandosi alla sede di Residenza Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.

Informazioni segreteria@residenzaidra.it

