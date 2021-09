VERONA: SALA SCOMMESSE – PRENOTATORE DI GIOCATE INSTALLATO NEL PARCHEGGIO

I funzionari ADM in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per il Veneto hanno operato un accesso presso una sala scommesse in provincia di Verona, rilevando la presenza di un prenotatore posto su un tavolino del plateatico esterno.

L’apparato consentiva la selezione degli eventi e la prenotazione delle giocate, da perfezionarsi nel negozio dietro pagamento della puntata.

La fattispecie, configurata come illecita in quanto l’attività di gioco può avvenire esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e non può in alcun modo realizzarsi in area esterne e non autorizzate, è stata oggetto di segnalazione all’Ufficio Scommesse (ADM), alla Questura e al Comune, competenti per le licenze rispettivamente di gioco, di pubblica sicurezza e commerciali.

Sempre all’esterno del negozio era presente l’indicazione esplicita di come il prenotatore fosse destinato ai clienti non muniti di green pass, in aggiramento dell’obbligo previsto per l’accesso agli esercizi dedicati al gioco.

È stata altresì comminata la sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad €. 16.666 per la mancanza all’interno dell’esercizio del prescritto materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali contro la ludopatia, come previsto dall’art. 7 comma 5 D.L. 158/2012.

Mi piace: Mi piace Caricamento...