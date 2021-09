VALDERICE: CONTRATTI ASSICURATIVI ON LINE FALSI. DUE DENUNCE DEI CARABINIERI

VALDERICE (TP): CONTRATTI ASSICURATIVI ON LINE FALSI. DUE DENUNCE DEI CARABINIERI

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato 2 persone per i reati di truffa e falso materiale.

A conclusione di un’attenta attività di indagine posta in essere dai militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione giunta da un valdericino che on line aveva stipulato un contratto assicurativo, risultato poi falso, sono stati denunciati C.A.G. di Pordenone classe 2002 e D.T. moldava classe 75 residente a Napoli.

Predetti sono accusati di essere i presunti autori di una truffa on line, e di aver incassato la somma di 210 euro mediante carta prepagata, per la stipula di un contratto assicurativo di un ciclomotore, successivamente risultato falso, con la società denominata “24h assicurazioni”, pubblicizzata su un noto motore di ricerca.

Si continua a registrare, nell’ultimo periodo, un incremento dei reati informatici, fenomeno conseguente al primo lockdown che ha comportato la canalizzazione di molte attività, anche quotidiane, sul web. Pertanto si invitano i cittadini a prestare molta attenzione prima di fare acquisti on line segnalando al Comandante della Stazione di competenza, come in questo caso, qualsiasi truffa o tentata truffa.

