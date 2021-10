Uil Scuola e Irase Trapani. Seminario online: Docenti neo assunti, con passaggio di ruolo e tutor

Docenti neo assunti, con passaggio di ruolo e tutor

Martedì seminario formativo online gratuito organizzato da Uil Scuola e Irase Trapani

Si terrà martedì prossimo 26 ottobre, dalle 15,30 alle 18,30, un seminario formativo online gratuito per docenti neo assunti, con passaggio di ruolo e tutor di ogni ordine e grado. Ad organizzarlo sono la Uil Scuola e l’Irase Trapani.

L’incontro di formazione sarà aperto dai saluti e dall’introduzione del presidente dell’Irase Trapani Eugenio Tumbarello e del segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini.

Seguirà l’intervento del direttore generale del Fondo Espero Francesco Moretti sul tema “Per una cultura della previdenza complementare nel comparto scuola”.

Il segretario nazionale Uil Scuola Paolo Pizzo parlerà poi di status giuridico del docente a tempo indeterminato, del periodo di prova e di formazione e della procedura all’art. 59 del Decreto Sostegni Bis.

Concluderà i lavori il presidente dell’Irase nazionale Mariolina Ciarnella che approfondirà, tra l’altro, le tematiche del portafoglio formativo digitale e degli adempimenti amministrativi del personale neoassunto.

Per aderire è necessario compilare il form al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfneiPlp0WMTadV2LUAoRUqAxsDCzTHpeoNrTdzCvqZVHOmeA/viewform.

“Negli ultimi anni – afferma il segretario generale della Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini – il sistema di formazione dei docenti neo assunti ha subito un’importante evoluzione. Il percorso formativo per neo assunti adesso deve essere inteso come l’inizio di un percorso professionale e personale che viene esteso lungo tutto l’arco di tutta la carriera. Con questo incontro Uil Scuola e Irase intendono orientare i docenti a sviluppare le capacità di progettare in squadra e di condividere buone pratiche didattiche”.

