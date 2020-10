Truffe on line, la polizia postale sgomina una banda di malfattori.

Vasta operazione della Polizia Postale nel settore del contrasto al fenomeno delle truffe.

ANCONA – Sgominato un sodalizio criminoso dedito alla consumazione di truffe online; a livello internazionale con illeciti profitti per migliaia di euro riciclati in conti svizzeri e statunitensi.

La Polizia Postale di Ancona e il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma; al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona; hanno sgominato un sodalizio criminale dedito alla consumazione di truffe ad aziende italiane del centro/nord.

Tali aziende, operanti in vari settori merceologici, erano attirate dalla possibilità, poi risultata falsa, di concludere lucrosi affari con industrie americane.

Denunciati 4 italiani, di cui due residenti all’estero, responsabili di una movimentazione fraudolenta di denaro per centinaia di migliaia di euro e di dollari; che poi venivano trasferiti su conti svizzeri e statunitensi.

La denuncia di un Amministratore Delegato

L’indagine è scaturita dalla denuncia di un Amministratore Delegato di un’azienda marchigiana il quale era contattato da fantomatici collaboratori di una società statunitense.

Società alla ricerca di un fornitore europeo per conto di varie ditte americane che manifestavano interesse per i prodotti offerti dall’azienda per i quali richiedevano i cataloghi.

Il modus operandi della compagine criminale era ben definito nei ruoli e nei compiti a ciascuno assegnati.

Il primo livello era affidato a due coniugi i quali prendevano i primi contatti con società, essenzialmente ubicate nel nord/centro Italia, proponendo l’opportunità di aprire partnership con società statunitensi come la “Berkshire Hathaway Inc.” ed altre.

Le vittime erano contattate da soggetti che si celavano dietro ad identità illecitamente carpite a mezzo di comunicazioni con l’applicativo Skype, ed email apparentemente provenienti da dipendenti della Berkshire Hathaway e di altre ditte.

Dopo circa 20/30 giorni i truffatori ricontattavano la società italiana, dichiarando che, al termine di una valutazione comparata con altri competitor nazionali dello stesso settore merceologico, la società stessa aveva superato una prima verifica.

Quindi erano richieste informazioni sulla sua capacità produttiva, stante l’elevato volume di prodotto da commercializzare all’estero.

