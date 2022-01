TRAPANI. TITOLARE DI ATTIVITÀ SENZA GREEN PASS. SANZIONATO DAI CARABINIERI E LOCALE CHIUSO

TITOLARE DI ATTIVITÀ SENZA GREEN PASS. SANZIONATO DAI CARABINIERI E LOCALE CHIUSO

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Trapani, impegnati in servizi di controllo in materia di rispetto norme anti Covid–19 hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un’attività commerciale che, all’atto del controllo, è stato sorpreso sprovvisto di Green Pass. Oltre alla sanzione di euro 400, a carico dell’esercizio commerciale, veniva notificata al titolare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 2 giorni.

A Castellammare del Golfo invece i Carabinieri hanno sanzionato un cittadino sorpreso in strada privo di mascherina che alla vista dei militari ha provato a divincolarsi entrando in un bar continuando a permanere all’interno privo dei prescritti dispositivi di protezione individuale nonostante non stesse consumando cibi o bevande. Anche questo soggetto veniva sanzionato amministrativamente.

